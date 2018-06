Kim Jong-un faz primeira selfie de que se tem notícia em Singapura

Primeira selfie de Kim Jong-un de que se tem notícia é feita em Singapura.

Um dos regimes mais fechados e menos democráticos do planeta, a Coreia do Norte é um enigma para muitos analistas estrangeiros. Mesmo a entrada de turistas é permitida a “conta-gotas” e com restrições diversas quanto a utilização de máquinas fotográficas, celulares, computadores ou acesso a Internet a partir do país.

Parte da paranoia do regime norte-coreano começa –e envolve– seu líder máximo, o ditador Kim Jong-un, que herdou o poder de seu pai, Kim Jong-il.

Submetida a uma série de sanções internacionais principalmente por conta de seu belicoso programa nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, a Coreia do Norte é impedida de comercializar ou manter contatos diplomáticos de alto nível com a maior parte dos países ocidentais.

Igualmente, seus líderes em geral e Kim Jong-un em particular, são impedidos de viajar para praticamente qualquer outro país.

Kim é tão recluso que pouco se sabe ao seu respeito: supõe-se que ele nasceu no dia 8 de janeiro, mas não há certeza sobre seu ano de nascimento, com fontes divergindo entre 1982, 1983 ou 1984 (ou seja, o ditador norte-coreano tem entre 34 e 36 anos de idade atualmente).

Em sua primeira visita oficial a Singapura, ele parece ter deixado de lado seu feitio ermitão e relaxado ao lado do chanceler e do ministro dos transportes do país que visita, posando para uma selfie ao lado de ambos – a primeira de que se tem notícia, ou que pelo menos tenha sido ampla e publicamente divulgada nas redes sociais.