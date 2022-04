Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, está com Covid-19

A Casa Branca comunicou nesta terça-feira, 26, que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está com Covid-19. Ela acaba de retornar de uma viagem de uma semana à Califórnia.

“Hoje, a vice-presidente Harris teve resultado positivo para a Covid-19 em testes rápidos e PCR. Ela não apresentou sintomas, fará isolamento e continuará trabalhando na residência vice-presidencial”, afirmou Kirsten Allen, secretária de imprensa da vice-presidente, em comunicado.

“Ela não teve contato próximo com o presidente ou a primeira-dama, devido aos seus respectivos horários de viagem recentes. Ela seguirá as diretrizes do CDC [Centro de Controle e Prevenção de Doenças] e os conselhos de seus médicos. A vice-presidente retornará à Casa Branca quando fizer novo teste e o resultado for negativo”, acrescentou.

Harris ia encontrar-se com o presidente Joe Biden para receber seu briefing de inteligência nesta terça-feira. Ela chegou à Casa Branca pela manhã e foi direto fazer um teste. Depois de seguidos resultados positivos, ela voltou para sua residência no Observatório Naval, onde ficará em isolamento.

Segundo a emissora americana CNN, Harris viu Biden pela última vez em 18 de abril. Ela viajou de Washington para a Califórnia naquela tarde e retornou na segunda-feira 25.

Continua após a publicidade

Enquanto estava na Califórnia, realizou alguns eventos públicos, mas nenhum no fim de semana antes de retornar à capital do país.

Harris tomou a segunda dose da vacina Moderna contra a Covid-19 em janeiro de 2021. Depois, tomou uma dose de reforço no final de outubro e uma segunda vacina de reforço em 1º de abril.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos suspenderam a maioria de suas medidas de restrição contra o coronavírus, após o pico da variante ômicron no começo deste ano. De acordo com as regras do governo federal, funcionários e visitantes não são mais obrigados a usar máscaras ou fazer distanciamento social em grandes eventos da Casa Branca.

+ EUA retiram Brasil de lista de países não recomendados para viajar

Mesmo assim, é obrigatório fazer testes antes de encontrar-se com o presidente Biden, assim como fazer distanciamento social durante as reuniões com o líder americano.