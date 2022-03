Kamala Harris faz viagem de três dias para Polônia e Romênia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, iniciará uma viagem de três dias à Polônia e à Romênia nesta quarta-feira, 9. Segundo a Casa Branca, Harris fará paradas em Varsóvia e Bucareste. Os americanos e seus aliados da Otan buscam meios para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia sem serem arrastados para uma guerra mais ampla.

Na terça-feira, dia 8, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que uma agressão contra as linhas de suprimentos dos membros da Otan que apoiam a Ucrânia com armas e munições será considerado uma escalada do conflito. “Um ataque ao território da Otan, às forças da Otan, às capacidades da Otan, isso seria um ataque à Otan”, disse ele.

Ao mesmo tempo, o Pentágono está enviando duas baterias antimísseis Patriot estacionadas na Europa para a Polônia, a fim de proteger os contingentes da Otan no país de eventuais ataques não provocados ou desvios acidentais de mísseis. Mas rejeitou uma oferta de Varsóvia de enviar seus caças MiG-29 para uma base aérea americana na Alemanha para eventual uso pela Ucrânia.

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse que a proposta foi rejeitada. “Continuaremos a consultar a Polônia e nossos outros aliados da Otan sobre essa questão e os difíceis desafios logísticos que ela apresenta, mas não acreditamos que a proposta da Polônia seja sustentável”, afirmou Kirby em comunicado.

A proposta de mais aviões de guerra seria um impulso moral para os ucranianos sob forte ataque russo por quase duas semanas. Mas também aumenta o risco de a guerra se expandir para além da Ucrânia.