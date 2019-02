Juventudes socialistas da Noruega afirmam que voltarão à ilha de Utoya

As juventudes do Partido Socialista norueguês (AUF), alvo do ataque realizado em Utoya na sexta-feira passada, afirmaram que voltarão à ilha e a reformarão para permitir de novo seu acesso.

“Enviamos uma mensagem clara: voltaremos a nos apropriar da ilha. O ataque contra Utoya e a AUF foi um ataque contra nós. Mas Utoya será sempre nossa ilha”, assegurou Eskil Andersen, um dos sobreviventes do massacre cometido por Anders Behring Breivik.

Os detalhes do projeto de recuperação da ilha não foram ainda concretizados, explicou o jovem político. “Há um tempo para tudo. Continuamos em luto profundo. Muitos de nossos amigos se foram”, enfatizou durante uma nova rodada de imprensa realizada em um coletiva de imprensa realizada numa praça de Oslo e transmitida pela televisão NRK.

Um executivo norueguês, Petter Stordalen, se comprometeu a doar 5 milhões de coroas (600.000 euros) para a recuperação de Utoya.