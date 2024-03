Jogo dos 7 erros: O que pode ter sido editado na foto de Kate com filhos

A princesa de Gales, Kate Middleton, se viu no centro de uma nova gama de teorias da conspiração neste domingo, 10, após compartilhar uma foto ao lado dos três filhos, George, Charlotte e Louis, em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. O registro, capturado pelo príncipe William, logo chamou a atenção do público por ter sido supostamente manipulado – suspeita confirmada pela futura rainha nesta segunda-feira, quando disse que, “como muitos fotógrafos amadores”, fez edições na foto.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães”, escreveu.

Horas após a divulgação da fotografia pelo Palácio de Kensington, as agências de notícias Associated Press (AP), Reuters e Agence France-Presse (AFP) retiraram a imagem dos seus portais. Segundo a AP, os seus editores encontraram uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte”, afirmando também que a manipulação “não atende aos padrões fotográficos” da empresa.

O que foi editado?

Uma análise o jornal americano The New York Times indicou que quatro partes apresentavam erros de edição. Entre elas estão o zíper e o cabelo desalinhados de Kate, ladrilho do piso repetido, parte da manga da blusa de Charlotte ausente e fios de cabelo com padrões diferentes.

Nas redes sociais, usuários também atentaram para o fato de que os filhos estão com os dedos cruzados em posições que seriam incômodas – alguns acreditam, ainda, que a posição dos dedos seria um jeito de mandar uma mensagem ao público, um pedido de ajuda ou uma sinalização de que se tratava de uma mentira.

I wonder why? Charlottes hand is magical and Louis is a finger contortionist. Not to mention the fact Kate’s hand in the second image looks blurry https://t.co/hRN81PkH7i pic.twitter.com/I0kImPX5fO — Walker (@WalkerSoc) March 11, 2024

Outra conta afirma que, na realidade, até mesmo o rosto de Kate teria sido fruto de alterações. A publicação sugere que a expressão facial foi retirada de uma capa da princesa para a revista Vogue britânica, há uma década.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

Mais conspirações

O sumiço de Kate compromissos oficiais desde fevereiro, mês em que foi submetida a uma cirurgia abdominal programada, tem causado burburinho entre o público. As hipóteses para o desaparecimento, que deve perdurar até a Páscoa, são as mais variadas.

Em um post com 9 milhões de visualizações, uma usuária escreveu que “Kate Middleton não é vista há cerca de dois meses” e incluiu um print que mostra uma pesquisa do Google sobre quanto tempo leva o processo de recuperação de uma “BBL”, a cirurgia estética Brazilian Butt Lift (algo como “lifting de bumbum”, em português) — técnica que aumenta os glúteos a partir de gorduras do paciente. A teoria insinua, então, que o procedimento abdominal da princesa de Gales teria sido realizado na verdade com essa finalidade.

Alguns perfis argumentam, por sua vez, que ela teria feito uma cirurgia plástica facial que deu errado. Alguns acreditam que Kate teria doado um rim ao rei Charles, recém-diagnosticado com câncer, em troca de tornar-se rainha algum dia. A suposição é baseada no “procedimento corretivo” para o aumento da próstata realizado pelo monarca na London Clinic, mesmo hospital privado em que a princesa se recuperava da intervenção, ocorrida pouco antes da internação de Charles.

Há quem argumente que o desaparecimento tenha relação com dependências de substâncias, como álcool ou drogas. Nesse caso, ela estaria em uma clínica de reabilitação para tratamento. Mas parte dos usuários tenta encontrar alternativas mais plausíveis, como um divórcio, divergindo entre quem foi o primeiro a entregar os papéis.