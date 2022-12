Joe Biden repudia falas do rapper Kanye West sobre Hitler

Em crítica e repúdio às declarações de Kanye West que elogiou Adolf Hitler, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o ditador austríaco era uma figura demoníaca. “Só quero deixar algumas coisas claras: o Holocausto aconteceu. Hitler era uma criatura demoníaca. E, em vez de dar uma plataforma, nossos líderes políticos deveriam chamar e rejeitar o antissemitismo onde quer que ele se esconda”, disse Biden, acrescentando que “o silêncio é cumplicidade”.

Em entrevista ao apresentador e teórico da conspiração Alex Jones na quinta-feira, 1, West apareceu com o rosto coberto por uma balaclava preta e afirmou que enxergava “coisas boas” em Hitler. “Todo ser humano é capaz de contribuir com coisas positivas para a humanidade, especialmente Hitler”, disse o rapper. Ao ser questionado por Jones sobre os crimes dos nazistas, o rapper declarou que os ama. “Mas eles também fizeram coisas boas. Temos que parar de insultar os nazistas o tempo todo. Eu amo o povo judeu. Mas também amo os nazistas”, disse.

O rapper também publicou a imagem de uma suástica com uma estrela de sete pontas — símbolo do judaísmo, que está na bandeira do Estado de Israel, em seu perfil no Twitter e foi recebido pelo ex-presidente Donald Trump em um jantar em um resort de luxo na Flórida, onde foi acompanhado por Nick Fuentes, influenciador ligado a grupos nacionalistas e de supremacia branca, e pelo jornalista britânico Milo Yiannopoulos, conhecido por ataques racistas contra a atriz Leslie Jones, o que lhe rendeu uma expulsão do Twitter.

A Casa Branca emitiu um comunicado criticando Trump por ter recebido o rapper, que dá pistas de que pode disputar a eleição presidencial em 2024. “A intolerância, o ódio e o antissemitismo não têm absolutamente lugar nos EUA. A negação do Holocausto é repugnante e perigosa, e deve ser fortemente condenada”, declarou a Casa Branca. Na noite de quinta-feira 1, o bilionário Elon Musk anunciou a suspensão da conta de Kanye West no Twitter após críticas e boicote de patrocinadores.