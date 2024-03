Jeff Bezos ultrapassa Elon Musk e volta ao posto de mais rico do mundo

Jeff Bezos voltou a ser o homem mais rico do mundo após ultrapassar Elon Musk na segunda-feira, 4, de acordo com o índice de bilionários montado pela Bloomberg.

O patrimônio líquido do fundador da Amazon chegou a US$ 200 bilhões após um ganho de US$ 23 bilhões, enquanto Musk perdeu cerca de US$ 31 bilhões e ficou em segundo lugar, com US$ 198 bilhões, de acordo com o índice.

Musk recebeu o título de pessoa mais rica do mundo em 2021 e, após alterações no ranking, recuperou sua posição de primeiro lugar em maio de 2023, quando superou o CEO da LVMH (LVMHF), Bernard Arnault, que dirige marcas como Louis Vuitton, Dior e Celine. Na classificação atual, Arnault ocupa a terceira posição e os três – Musk, Arnault e Bezos – competem entre si pelo primeiro lugar há meses.

As ações da Tesla caíram mais de 7% nesta segunda-feira e cerca de 24% no acumulado do ano.

O título de primeiro lugar varia a cada poucos meses, devido à mudança no desempenho dos mercados.

De acordo com o relatório anual sobre desigualdade da Oxfam, o patrimônio líquido das cinco pessoas mais ricas do mundo disparou 114% desde 2020. O valor corresponde a um total de US$ 869 bilhões, depois de ter em conta a inflação.