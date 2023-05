Japão vai destruir mísseis norte-coreanos que entrarem em seu território

Os exército do Japão disse nesta segunda-feira, 29, que vai destruir qualquer míssil norte-coreano que entre em seu território, e que os militares já estão se preparando para isso. A decisão veio depois que o regime de Kim Jong-un disse a Tóquio que planeja lançar um o satélite espião militar entre 31 de maio e 11 de junho.

O secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, declarou que qualquer teste da Coreia do Norte, mesmo que denominado “lançamento de satélite”, afeta a segurança dos cidadãos japoneses.

“O governo reconhece que existe a possibilidade de o satélite passar pelo território do nosso país”, avisou Matsuno. Analistas dizem que um satélite militar aumentaria a capacidade de vigilância de Pyongyang e melhoraria sua capacidade de atingir alvos em caso de guerra.

Em comunicado, o Ministério da Defesa do Japão disse que tomará “medidas destrutivas” contra qualquer míssil cuja trajetória o leve a “pousar em nosso território”. Para isso, informou que usaria seus sistemas de defesa Standard Missile-3 (SM-3) ou Patriot Missile (PAC-3).

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse a repórteres que qualquer teste de mísseis pelo regime de Kim seria uma violação grave de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse o mesmo à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“Pedimos veementemente que a Coreia do Norte se abstenha de lançamentos”, disse o gabinete de Kishida no Twitter, acrescentando que deseja cooperar “com países relevantes, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul”.

A mídia norte-coreana já havia criticado os planos desse trio de aliados para compartilhar dados em tempo real sobre seus testes de mísseis, descrevendo-os sua cooperação militar como “medidas sinistras”.

A Coreia do Norte realizou uma série de testes de mísseis e armas nos últimos meses, incluindo um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido.