Kim lança mísseis em oposição a exercícios militares entre EUA e Seul

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de um submarino em águas de sua costa leste no fim de semana, de acordo com a mídia estatal, e prometeu tomar “a mais dura ação” contra os maiores exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul da história, que começam nesta segunda-feira, 13.

A agência de notícias oficial de Pyongyang, KCNA, disse que os “mísseis estratégicos de cruzeiro” foram lançados na manhã de domingo de um submarino “8.24 Yongung” no Mar do Japão, também conhecido na Coreia como Mar do Leste. A mesma embarcação foi usada, em 2016, para testar o primeiro míssil balístico lançado por submarino da Coreia do Norte.

A KCNA afirmou que os mísseis voaram por mais de uma hora, viajando a cerca de 1.500 km/h e realizando padrões em forma de oito antes de atingir “precisamente” um alvo.

Os disparos de domingo ocorreram cerca de 24 horas antes de Washington e Seul iniciarem exercícios militares conjuntos nesta segunda-feira, os maiores jogos de guerra entre os dois aliados desde que começaram os treinamentos, há cinco anos.

O exercício “Freedom Shield” (“Escudo da Liberdade”) vai durar 11 dias e promete “integrar elementos de ‘exercícios ao vivo’ com simulações construtivas”, disseram as Forças dos Estados Unidos na Coreia em um comunicado.

A Coreia do Norte reiterou que tomará “a ação mais dura contra as conspirações mais perversas dos Estados Unidos e seus seguidores”, informou a KCNA nesta segunda-feira.

Pyongyang emitiu vários alertas contra o exercício programado, acrescentando que observa “todo movimento do inimigo e toma uma ação correspondente, muito poderosa e esmagadora contra todos os seus movimentos hostis a nós”, disse Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, no mês passado.