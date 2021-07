Japão prolonga estado de emergência em Tóquio até 31 de agosto

O governo do Japão estendeu até 31 de agosto o estado de emergência em Tóquio em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada por causa do aumento dos casos de Covid-19 no país, que recebe os Jogos Olímpicos desde a semana passada. Com a extensão, pelo menos metade das Paralimpíadas, que vão de 24 de agosto a 5 de setembro, também acontecerá sob esse regime. A medida será adotada nas três regiões adjacentes, Chiba, Kanagawa e Saitama, assim como na metrópole de Osaka.

A capital japonesa vive um crescimento nos casos de Covid e registrou cerca de 3,3 mil contágios nas últimas 24 horas. Além disso, o país teve na quinta-feira mais de 10 mil diagnósticos positivos em um único dia, pela primeira vez, desde o início da pandemia. O governo, no entanto, afirma que o repique não tem relação com as Olimpíadas, que até agora registram 220 casos entre funcionários e atletas.

O Japão vem mantendo uma média de menos de 100 mortes por dia desde o início de junho, mas está entrando na fase mais aguda da pandemia com índices de vacinação relativamente baixos, especialmente em comparação com a Europa. O país tem apenas 39% de sua população ao menos parcialmente vacinada contra a Covid-19, segundo o portal Our World in Data, sendo que 28% das pessoas concluíram o ciclo de imunização. Na União Europeia, por exemplo, esses índices são de 58% e 48%, respectivamente.