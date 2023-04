Janja descola-se da agenda de Lula por encontro com migrantes brasileiras

Em vez de acompanhar o presidente em um encontro com empresários na região do Porto, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, preferiu aceitar o convite do Comitê Popular de Mulheres Brasileiras em Portugal e ouvir relatos sobre dificuldades que as imigrantes enfrentam e casos de violência contra elas nesta segunda-feira, 24.

“Ouvi as demandas dessas representantes sobre diversos assuntos, como estigmas de gênero, racismo e xenofobia. A dificuldade no acesso a direitos e serviços básicos, como de saúde, também foi um dos principais pontos”, afirmou Janja em sua conta no Instagram depois do evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula) Continua após a publicidade



+ As estratégias de Janja e Michelle para movimentar o tabuleiro político

O local do encontro não foi divulgado e mesmo a presença da primeira-dama foi confirmada apenas na noite anterior. Evones Santos, fundadora e coordenadora do comitê, conta que a visita de Janja foi uma surpresa.

“Desde que soubemos da vinda, consideramos importante falar com ela, por ser uma figura que consegue agregar à nossas questões. Foi uma luta (conseguir a presença da Janja), acho que ela sacrificou alguma agenda”, disse depois do encontro.

+ Janja aproveita visita oficial a Portugal para compras em loja de luxo

Os problemas relatados pelas brasileiras incluíram ainda a violência doméstica, dificuldades de regularização em Portugal e questões sobre a guarda e pensão de filhos. “São temas que precisam de articulação entre instâncias portuguesas e brasileiras”, disse Evones. Segundo a fundadora do Comitê, Janja ouviu. “Sentimos que ela foi acolhedora.”

Janja chamou para a reunião a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Wladimir Walter Filho.