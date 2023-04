Janja aproveita visita oficial a Portugal para compras em loja de luxo

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, aproveitou a agenda livre no primeiro dia de viagem oficial a Portugal, neste sábado, 21, para fazer compras em loja da grife Zegna, na avenida da Liberdade, a mais luxuosa de Lisboa.

+ Lula chega a Portugal e enfrentará protestos durante visita oficial

Ela saiu a pé do hotel por volta das 17h30, entrou na loja a poucos metros de distância e subiu diretamente as escadas para uma área reservada. Depois de cerca de 20 minutos, ela saiu com uma pequena sacola. Janja não falou com a imprensa.

+ Figurinos, passeio e redes sociais: a viagem de Janja à China

A loja é de roupas masculinas, com artigos como calçados a 795 euros e casacos a 3 mil euros.

A movimentação de seguranças, repórteres e curiosos chegou a bloquear a passagem dos pedestres pela calçada.