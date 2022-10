Jamaica proíbe conteúdos de rádio e TV que ‘glorificam crimes’

13 out 2022, 18h13

13 out 2022, 18h13

A autoridade de radiodifusão da Jamaica proibiu nesta quinta-feira, 13, a transmissão conteúdos que “glorifiquem atividades ilegais” no país, como o uso de drogas ou armas.

Segundo o órgão, o uso de ondas públicas para transmitir, por exemplo, músicas que elogiam atividades ilegais pode dar “a impressão errada de que a criminalidade é uma característica aceita da cultura e da sociedade jamaicana”. Segundo a autoridade, a medida tem objetivo de ajudar a manter a radiodifusão “limpa”.

Uma das principais preocupações das autoridades é de que o conteúdo ofensivo possa normalizar a criminalidade entre jovens adultos e jovens “vulneráveis ​​e impressionáveis”.

Segundo o órgão, embora tenha que haver respeito pela liberdade de expressão, o conteúdo que promove a criminalidade entra em conflito com os “princípios da transmissão responsável”.

No entanto, a decisão foi criticada por alguns artistas que argumentam que a música é um reflexo da vida. A Jamaica enfrenta altos níveis de crimes violentos e, em 2021 o país teve uma das maiores taxas de homicídios das Américas.

O produtor musical e cantor Stephen McGregor, também conhecido como “Di Genius”, compartilhou sua opinião no Twitter.

“Yay! Crime e violência vão parar magicamente agora”, afirmou sarcasticamente o artista, que já foi premiado com um Grammy.

Na rede social, ele também afirmou que os jovens de hoje em dia escutam mais música pela internet com mais frequência do que pelo rádio. “[Na minha opinião] a mudança é mais um ‘olhar, estamos fazendo algo’ mais do que realmente tentar fazer algo.”

Já Romeich, um produtor local, disse: “Não podemos impedir que os criativos cantem sobre o que veem ao seu redor ou crescem”.

“Jamaica é o único país que têm crianças? Porque as mesmas crianças ouvem essas mesmas músicas em outros lugares”, questionou.

Esta não é a primeira vez que músicas são censuradas na Jamaica. Depois que um tipo de dança sexualmente sugestiva chamada “daggering” ganhou bastante popularidade em 2009, órgãos reguladores proibiram canções que promovesse sexo ou violência.

