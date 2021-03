‘Já estão sentindo minha falta?’, diz Trump após roubar cena em casamento

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou uma festa de casamento em seus resort na Flórida durante o final de semana para criticar a nova gestão de Joe Biden. “Já estão sentindo minha falta?”, questionou o republicano durante o discurso.

Trump roubou a cena no evento social em Mar-a-Lago quando se apossou do microfone para falar de política. De acordo com um vídeo divulgado pelo site americano TMZ, o ex-presidente atacou as decisões recentes tomadas por Biden na área de imigração e na relação com a China e Irã.

“Recebi vários informes sobre a situação na fronteira [com o México], sobre a China e o Irã”, disse Trump. “Estávamos prontos para fazer um acordo [com o Irã], e eles estavam prontos para aceitar qualquer coisa. E esse cara [Biden] retira as sanções e decide negociar agora”, disse ele.

Ao contrário do que o republicano afirmou, porém, Joe Biden não levantou às sanções contra o governo iraniano. Em fevereiro, o democrata retirou a exigência do governo Trump de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aplicasse sanções internacionais ao país islâmico por violar o acordo nuclear.

O republicano continuou seu discurso criticando a situação na fronteira sul com o México. O número de imigrantes que tenta entrar em território americano ilegalmente aumentou desde que Biden assumiu o cargo e centenas de menores desacompanhados foram detidos em instalações do governo.

“A situação na fronteira é a pior que já existiu”, disse Trump. “As crianças estão vivendo na miséria. Elas estão vivendo como ninguém jamais viu. Nunca houve nada assim.”

O ex-presidente então mudou seu foco para sua recente derrota nas eleições e voltou a contestar os resultados. Somente ao final do discurso, Trump saudou os noivos pelo casamento e pediu um brinde ao “grande e lindo casal”.

Esta não é a primeira vez que Trump marca presença em casamentos de apoiadores. Em 2019, o então presidente fez uma aparição em uma festa em seu clube de golfe em Nova Jersey, levando os noivos e os convidados a gritar “EUA! EUA!”