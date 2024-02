‘Israel tem primazia em descumprir decisões da ONU’, diz Lula no Egito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 15, no Cairo, ao lado do líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, onde abordou a guerra na Faixa de Gaza. Em meio a críticas a órgãos internacionais, que o petista disse serem incapazes de cumprir seu papel em impedir e mediar conflitos no mundo, ele afirmou que Israel tem “primazia” em descumprir todas as decisões vindas da direção das Nações Unidas em relação à proteção de civis palestinos.

“Não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel a pretexto de derrotar o Hamas. Estão matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que eu tenha conhecimento”, declarou Lula. “Me parece que Israel tem a primazia em descumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas.”

O petista relembrou que o “Brasil condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas e chamamos esse ato de terrorista”.

A Assembleia Geral das Nações Unidas emitiu duas resoluções pedindo por um cessar-fogo generalizado. As decisões do órgão, porém, não são vinculativas, ao contrário das que vêm do Conselho de Segurança. Este órgão, por sua vez, demorou mais de dois meses para emitir uma resolução a respeito da guerra em Gaza – que foi vista como limitada.

Com 13 votos a favor e a abstenção dos Estados Unidos e da Rússia, a resolução de dezembro do ano passado, entre outros pontos, exige a prestação imediata, segura e sem entraves de assistência humanitária em grande escala, diretamente à população civil palestina em toda a Faixa de Gaza.

Lula argumentou que Israel não cumpriu com este ponto e voltou a criticar as instituições multilaterais.

“O que é lamentável é que as instituições multilaterais criadas para ajudar a enfrentar esses problemas não funcionam. Por isso o Brasil está empenhado, e conta com o apoio do Egito, para fazer as mudanças necessárias nos órgãos de governança global. É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países participando, países da África e da América Latina. É preciso uma nova geopolítica na ONU”, disse ele.

Lula acrescentou: “É preciso acabar com o direito de veto dos países e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores que fomentam a guerra”.

Além disso, o líder brasileiro pediu um cessar-fogo definitivo que “permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e imediata”, além da libertação incondicional de reféns, e disse que “não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas”.