Israel lança ataque contra Gaza após tiros em protestos na fronteira

Israel lançou “ataque em grande escala” contra alvos militares do Hamas na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (20), segundo o Exército israelense. Ao menos quatro palestinos, entre os quais um civil, morreram.

As Forças de Defesa de Israel disseram que o ataque foi uma resposta aos tiros disparados por manifestantes palestinos contra seus soldados no início do dia, durante o protesto semanal realizado na cerca que separa o território israelense da Faixa de Gaza. Um soldado israelense morreu na troca de tiros.

Segundo os militares, suas aeronaves e tanques atingiram 15 posições do Hamas em Gaza.

O grupo islâmico anunciou a morte de três de seus membros. A quarta vítima era um civil, disseram moradores do local e médicos. Aos menos 120 palestinos ficaram feridos.

#صور | استهداف الاحتلال لإحدى المواقع غرب غزة مساء اليوم. pic.twitter.com/5VVMhEqDSs — فلسطين بوست (@plespost) July 20, 2018

A imprensa israelense noticiou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está debatendo com colegas de gabinete e chefes militares a escalada das hostilidades durante os protestos duradouros na fronteira Israel-Gaza.

Mais cedo, o Hamas desafiou os alertas israelenses para parar de lançar balões e pipas incendiárias em direção a Israel. O ministro da Defesa de Israel ameaçou ordenar uma ofensiva militar para detê-los.

Incêndios causados pelas pipas e balões, cheios de gás hélio, destruíram áreas de cultivo de Israel nos últimos meses. A tática se tornou popular durante os meses de protestos na divisa com Gaza, conhecidos como “A Grande Marcha de Retorno”, quando mais de 140 palestinos foram mortos pelas forças de segurança israelenses.

Israel insiste que o Hamas vem orquestrando as manifestações para dar cobertura aos ataques de seus militantes através da fronteira. O grupo islâmico, que controla política e militarmente a Faixa de Gaza, nega a acusação.

(Com Reuters)