Israel investiga ataque terrorista que feriu três pessoas em Jerusalém

Um ataque terrorista na cidade de Jerusalém, em Israel, feriu três pessoas nesta segunda-feira, 22, devido a um atropelamento. O Centro Médico Shaare Zedek afirmou que prestou atendimento a um homem de 21 anos e um menino de 15 anos — acredita-se que se tratam das duas pessoas atropeladas no bairro de Romena. Já os dois suspeitos, segundo a polícia local, são dois adolescentes palestinos, que não tiveram a identidade revelada.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que um veículo em alta velocidade atropelou três homens que vestiam trajes de judeus ultraortodoxos, que estavam na calçada. Um dos homens não foi atingido. Em seguida, o motorista parece perder o controle e bate em outro veículo que estava estacionado em um ponto próximo. Os adolescentes, então, saem do veículo, correm e miram, cada um, com uma submetralhadora improvisada nos poucos pedestres que estavam na rua. As armas, no entanto, parecem emperrar. Ao notar o problema dos dispositivos, fogem do local a pé.

Na rota da debandada, os policiais encontraram uma submetralhadora “Carlo” improvisada descartada na rua. Agentes foram mobilizados em busca da dupla, que foi encontrada e detida em uma loja fechada na região. Os jovens, ambos de 17 anos, são cidade de Hebron, na Cisjordânia, território palestino parcialmente ocupado por militares e civis israelenses.

Aumento das tensões

A escalada das tensões na Cisjordânia, em partes administrada pela Autoridade Palestina (AP), em partes controlada por soldados israelenses e assentamentos judaicos, aumentaram desde o início da guerra em Gaza, contra o grupo terrorista palestino Hamas, em 7 de outubro.

As forças israelenses mataram ao menos 14 palestinos durante uma operação na Cisjordânia no último sábado 20. A incursão teve início pela manhã da sexta-feira e foi focada no campo de refugiados Nur Shams, onde moram muitas pessoas deslocadas pela Primeira Guerra Árabe-israelense, de 1948, e seus descendentes. Além disso, um motorista de ambulância da ONG Sociedade do Crescente Vermelho Palestino foi morto em um ataque perpetrado por colonos israelenses. Mohammed Awad Allah Mohammed Musa, de 50 anos, transportava pessoas feridas pela ofensiva de Tel Aviv.

Segundo o Ministério da Saúde da Palestina e a agência de notícias palestina Wafa, porém, pelo menos uma criança e um adolescente foram mortos no ataque ao campo de refugiados. Ambos órgãos disseram ainda que as Forças de Defesa de Israel (FDI) prenderam jovens e destruíram infraestruturas cruciais da região.