Israel intensifica ataques contra o Hezbollah, no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam nesta segunda-feira, 13, que morteiros, mísseis e foguetes lançados do Líbano atingiram o norte do território israelense. Em resposta, Tel Aviv disse que atacou uma série de locais ligados à milícia xiita libanesa Hezbollah.

De acordo com comunicado das FDI, a maioria dos ataques de retaliação foi direcionada ao sul do Líbano. Os alvos incluíam infraestruturas do Hezbollah, complexos com depósitos de armas e um centro de comando.

Os militares israelenses também relataram o lançamento de um míssil antitanque do Líbano em direção à área de Netu’a, no norte de Israel.

“Em resposta, a artilharia das FDI está atingindo as fontes do fogo”, disse o comunicado.

Além disso, o exército israelense afirmou que, durante a madrugada desta segunda-feira, uma “célula terrorista armada” foi atingida no sul do Líbano, próximo à fronteira com a área israelense de Biranit.

Do outro lado, o Hezbollah, um aliado do Hamas, confirmou ter conduzido “ataques diretos” à infantaria israelense perto da fronteira, e a Agência Nacional de Notícias do Líbano relatou seis incidentes separados de incêndios nesta segunda-feira.

Nesta segunda, a empresa do setor energético Israel Electric Corporation (IEC) informou que um dos seus funcionários, Shalom Aboudi, 56 anos, foi morto durante um ataque do Hezbollah ao norte de Israel na véspera. Oficiais militares e médicos já haviam relatado que 14 civis ficaram feridos, incluindo um em estado grave, num ataque com mísseis guiados antitanque.

O míssil do Hezbollah atingiu vários veículos perto da comunidade de Dovev, perto da fronteira israelo-libanesa. Algumas das vítimas eram funcionários da IEC que estavam consertando linhas de energia danificadas por incêndios anteriores no Líbano. A empresa disse que Aboudi estava no posto há 34 anos, e deixou sua esposa e dois filhos.

Embora as trocas de tiros na fronteira do Líbano com Israel fique ofuscada pela escala e intensidade da guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel na Faixa de Gaza, o embate pode inaugurar uma guerra regional, atraindo uma miríade de atores para o já brutal conflito que se desenrola no Oriente Médio – incluindo o Irã e os Estados Unidos.

O Hezbollah – um grupo armado apoiado por Teerã que é também uma força regional por conta própria, tendo adentrado na política libanesa – domina o sul do Líbano. Além disso, opera ao lado da Guarda Revolucionária do Irã na Síria.

Na semana passada, os Estados Unidos enviaram dois dos seus maiores porta-aviões – incluindo um de propulsão nuclear – para o Mediterrâneo Oriental. Embora Washington tenha alertado contra a escalada da guerra, a medida foi um sinal ameaçador do que pode acontecer se a situação na fronteira israelo-libanesa degringolar.