Israel vai retirar habitantes de cidade próxima à fronteira com Líbano

Israel informou nesta sexta-feira, 20, que vai esvaziar a cidade de Kiryat Shmona, próxima da fronteira com o Líbano, no norte do país. A medida ocorre após sucessivos ataques com foguetes atribuídos ao grupo armado xiita Hezbollah, aliado do Hamas.

A cidade, a apenas dois quilômetros da fronteira com o Líbano, tem uma população de cerca de 20 mil habitantes. Os moradores afetados pela escalada de tensão com o Hezbollah serão encaminhados para albergues, pousadas e hotéis subsidiados pelo governo israelense.

“O plano foi aprovado pelo Ministro da Defesa Yoav Galant. Há pouco tempo, o Comando Norte comunicou a decisão ao prefeito da cidade”, afirmaram os militares em comunicado durante a madrugada desta sexta-feira.

Na segunda-feira 16, Israel já havia anunciado um plano para retirar habitantes de 28 comunidades em um raio de 2 km do Líbano

Depois do início da guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, o Hezbollah declarou apoio ao grupo terrorista, e ameaça abrir uma segunda linha de frente do conflito. Apesar da iniciativa parecer conectada aos ataques aéreos vindos do Líbano, o governo de Israel não deu detalhes sobre as motivações por trás da criação do plano neste momento específico.

Moradores de cidades da fronteira entre Israel e Líbano já haviam começado a deixar suas casas nos últimos dias, principalmente por medo de um agravamento e surgimento de uma nova frente no conflito.

Na quarta-feira 18, o Hezbollah atacou vários postos do exército de Israel ao longo da fronteira, e nove foguetes foram lançados do Líbano, sendo quatro deles interceptados pela defesa aérea israelense, segundo Tel-Aviv. Sirenes de alerta tocaram em Kiryat Shmona, no norte do país, e em várias comunidades próximas.

Pouco antes do ataque, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que um de seus tanques bombardeou duas posições de lançamento de mísseis guiados antitanque (ATGM) no sul do Líbano, onde os militares identificaram uma tentativa de ataque. Um terceiro local de lançamento de ATGM foi atingido após uma investida de mísseis contra a cidade de Metula, no norte de Israel.

As FDI disseram que os mísseis tinham como alvo áreas perto de Metula, Malkia, Kibutz Manara e Rosh HaNikra, com foco nos vários postos militares na área.

No total, pelo menos cinco soldados israelenses, 11 membros do Hezbollah e cinco militantes palestinos foram mortos nas trocas de disparos. Um civil israelense morreu em um ataque no último domingo, 15, enquanto dois civis libaneses e um jornalista também foram mortos por bombardeios de Israel.

