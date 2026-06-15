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Israel diz que continuará no Líbano apesar de acordo entre EUA e Irã

Teerã condicionou paz ao fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo confronto entre forças israelenses e Hezbollah

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 09h54
Fumaça sobe após um ataque israelense perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, em 27 de maio de 2026
Fumaça sobe após um ataque israelense perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, em 27 de maio de 2026 (KAWANT HAJU/AFP)
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Israel diz que continuará no Líbano apesar de acordo entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

As Forças de Defesa de Israel (IDF) permanecerão no Líbano, na Síria e em Gaza “indefinidamente”, afirmou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, nesta segunda-feira, 15, o que pode representar um obstáculo ao acordo anunciado um dia antes entre os Estados Unidos e o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

“As IDF permanecerão nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza – indefinidamente – para defender a fronteira e as comunidades israelenses contra elementos jihadistas”, declarou Katz, segundo o jornal israelense Haaretz.

Apesar de ter iniciado a guerra ao Irã ao lado dos Estados Unidos no final de fevereiro, Israel foi excluído das negociações mediadas pelo Paquistão sobre o acordo de paz – e muitos políticos e cidadãos israelenses querem que as forças militares sigam com as operações no Líbano, uma frente à parte do conflito, para enfraquecer ainda mais o Hezbollah, milícia xiita apoiada pelo regime dos aiatolás.

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Pelo menos 3.711 libaneses foram mortos em bombardeios, segundo o Ministério da Saúde do país, ao longo dos combates que continuam apesar de um cessar-fogo local. A batalha começou em 2 de março, pouco após os ataques iniciais contra o Irã, quando o Hezbollah disparou foguetes contra o norte de Israel em retaliação pelo assassinato do então líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

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A ofensiva israelense em solo libanês também levou à destruição generalizada de infraestruturas no sul do Líbano e provocou uma crise de refugiados, na qual mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas mediante ordens de retirada em massa, muitas vezes emitidas com pouco ou nenhum aviso prévio.

Nos últimos dois anos e meio, Israel assumiu o controle de áreas em Gaza, Líbano e Síria, totalizando 1.000 quilômetros quadrados – quase do tamanho da cidade de Nova York.

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Acordo de paz

Os detalhes do tratado não foram divulgados imediatamente, mas sua implementação não deve começar até a assinatura, que, segundo o Paquistão, ocorrerá na sexta-feira, 19, na Suíça. De acordo com o presidente americano, Donald Trump, está prevista a reabertura total do nevrálgico Estreito de Ormuz, o que trouxe alívio para os mercados globais.

Mas o memorando de entendimento sobre a guerra já enfrenta obstáculos. As contínuas hostilidades de Israel com o Hezbollah quase inviabilizaram as negociações, uma vez que o Irã condicionou o memorando de entendimento provisório à suspensão dos bombardeios ao Líbano, algo respaldado pelos mediadores paquistaneses: “Ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano”, declarou o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O ministro Katz também ameaçou que, se Teerã atacar Israel em resposta à sua ofensiva em território libanês, suas forças responderão com “grande força”.

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Além disso, o acordo entre os Estados Unidos e o Irã concede apenas 60 dias para resolver questões altamente sensíveis, como o destino do estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e seu programa nuclear. Esse imbróglio levou mais de dois anos para ser solucionado no tratado de 2015, assinado na era Barack Obama com Teerã — do qual Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos durante seu primeiro mandato.

Caso as partes não cheguem a um acordo dentro desse prazo, o cronograma poderá ser estendido.

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