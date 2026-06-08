Israel atacou Líbano quase 3.500 vezes durante cessar-fogo, diz ministro da Defesa libanês

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O ministro da Defesa do Líbano revela que Israel realizou quase 3.500 ataques e centenas de explosões em território libanês desde o cessar-fogo. A situação se agrava com a promessa israelense de intensificar a ofensiva contra o Hezbollah, mesmo com apelos dos EUA para a calma, arrastando o Líbano para o conflito regional.

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O ministro da Defesa do Líbano, Michel Menassa, afirmou nesta segunda-feira, 8, que Israel realizou quase 3.500 ataques aéreos e centenas de explosões controladas no território libanês desde o início do cessar-fogo em vigor entre os países.

Segundo o ministro, entre 17 de abril e 7 de junho, as forças israelenses realizaram 3.491 bombardeios, 407 explosões controladas e seis operações de demolição em áreas do sul do país, deixando algumas aldeias próximas à fronteira com Israel completamente destruídas.

Embora a trégua tenha reduzido significativamente os ataques contra Beirute, capital do Líbano, os confrontos não cessaram no sul do Líbano, onde bombardeios israelenses são frequentes.

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Intensificação dos bombardeios

Os números foram divulgados por Menassa após o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmar que a ofensiva militar no Líbano será intensificada. O anúncio ocorre poucas horas após o Irã suspender os ataques a Israel, embora tenha alertado que “medidas muito mais severas e repressivas” seriam tomadas “caso as agressões e os males persistam, inclusive no sul do Líbano”.

“As Forças de Defesa de Israel continuarão a operar no Líbano contra a organização terrorista Hezbollah”, disse Katz em comunicado, adiantando que o distrito de Dahiyeh, em Beirute, será bombardeado em retaliação aos ataques da milícia contra o norte de Israel.

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A ordem contraria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou ainda na semana passada uma operação israelense contra Beirute. Mais cedo, o republicano instou os lados do conflito a “pararem imediatamente com os ‘tiroteios’”.

A troca de ataques foi desencadeada por uma ofensiva israelense contra Beirute. A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou uma instalação similar em Haifa e disse ter alvejado a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel. Em resposta, Israel lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, além de ter atingido uma petroquímica em Bandar-e Mahshahr.

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O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.

O Líbano foi arrastado para a guerra que abala o Oriente Médio, virando uma de suas múltiplas frentes, depois de o Hezbollah abrir fogo contra Israel em 2 de março numa retaliação à morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei.