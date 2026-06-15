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EUA e Irã anunciam data e local de assinatura de acordo de paz; veja detalhes

Paquistão, que atua como mediador, celebra 'avanço significativo' e promete tranquilização aos mercados de petróleo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 08h40
Commercial vessels are seen off the coast of Dubai on April 20, 2026. Oil prices jumped sharply on April 20 over fears hostilities could resume in the weeks-long war, after Iran closed the Strait of Hormuz again over the weekend following its brief reopening on Friday in recognition of a ceasefire in Lebanon. (Photo by AFP) /
Petroleiros na costa de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 20/04/2026 - (AFP/AFP)
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O Paquistão, que atua como mediador do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, anunciou nesta segunda-feira, 15, que a cidade suíça de Genebra será o local da assinatura do acordo de paz na próxima sexta-feira, 19.

“Este avanço significativo reflete o poder do engajamento diplomático contínuo e a determinação coletiva das nações amigas em optar pelo diálogo em vez do confronto”, escreveu o ministro das Relações Exteriores paquistanês, Ishaq Dar, em postagem no X (ex-Twitter). “Isso envia também uma mensagem tranquilizadora à comunidade internacional e proporciona a tão necessária confiança e estabilidade aos mercados globais e à economia mundial, especialmente para os países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis ​​à instabilidade regional”, completou.

Dar também agradeceu à Arábia Saudita, ao Catar e à Turquia como alguns dos países que forneceram “apoio e esforços diplomáticos sinceros” para garantir este “marco importante”.

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“Aguardamos com expectativa a cerimónia formal de assinatura, a 19 de junho, em Genebra, e mantemo-nos confiantes de que este desenvolvimento positivo abrirá caminho para uma paz duradoura, estabilidade e prosperidade partilhada na região e em todo o mundo”, concluiu ele.

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O acordo

Mais de quinze semanas após o início da guerra no Oriente Médio, o presidente americano, Donald Trump, anunciou na noite de domingo 14 que “o acordo com a República Islâmica do Irã está concluído. Parabéns a todos!”

Os detalhes do arranjo não foram divulgados na íntegra, embora Trump tenha confirmado que os Estados Unidos encerrariam seu bloqueio naval aos portos iranianos e que o Estreito de Ormuz seria aberto a partir de sexta, 19. Segundo ele, a nevrálgica rota marítima ficará “permanentemente livre de pedágio”, após semanas de especulação sobre a cobrança de taxas por parte de Teerã.

Pouco depois, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Assuntos Jurídicos e Internacionais afirmou que o texto do memorando de entendimento havia sido finalizado e seria assinado na sexta-feira na Suíça. O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, disse que a assinatura do documento abrirá um período de negociação de 60 dias. No entanto, ele destacou que isso dependerá do cumprimento de três compromissos por Washington, em particular a liberação de bilhões de dólares em fundos iranianos congelados em bancos no exterior — uma declaração que o governo americano rejeitou.

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Reação israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda não se manifestou publicamente sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã. Uma fonte do governo de Israel disse à emissora americana CNN que, nos bastidores, ele culpou os enviados de Trump — seu genro, Jared Kushner, e o magnata imobiliário Steve Witkoff — por criarem atritos entre ele e o presidente dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira que as forças israelenses não deixarão o sul do Líbano como parte do cessar-fogo e que essa posição foi transmitida a Trump. Políticos de todo o espectro político em Israel criticaram o acordo, incluindo o estridente ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da ultradireita.

Reação global

Os preços do petróleo caíram para seus níveis mais baixos em mais de três meses depois que os Estados Unidos e o Irã anunciaram ter chegado a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o pacto e disse que ele “deve permitir a reabertura imediata” da via, por onde passam 20% do petróleo e gás consumidos no mundo.

Líderes mundiais ao redor do globo também comemoraram o acerto, incluindo os de países como China, Turquia, França, Japão e Reino Unido.

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