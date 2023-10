Israel ataca mais 300 alvos do Hamas em Gaza e avanço por terra continua

No 25º dia de guerra entre Israel e Hamas, as forças de defesa do país anunciaram que 300 alvos do grupo terrorista foram atacados nesta terça-feira, 31, em operação terrestre com apoio da Força Aérea na Faixa de Gaza.

“Durante as operações terrestres das forças, os soldados tiveram vários confrontos com células terroristas que dispararam mísseis antitanque e tiros de metralhadoras contra eles”, afirmou as Forças de Defesa de Israel.

Segundo o comunicado dos militares, combatentes do Hamas foram mortos durante a operação. Além disso, mísseis antitanque, postos de lançamento de foguetes, complexos militares e túneis subterrâneos também foram atacados.

Israel também afirmou que matou o comandante da Brigada do Norte do Hamas, Nasim Abu Ajina, que teria sido o responsável por coordenar os ataques no sul do país no dia 7 de outubro. O anúncio da execução foi feito pelo porta-voz militar israelense, Daniel Hagari.

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1719242391020839340?s=20

As Forças de Defesa de Israel comunicaram ainda que atingiram alvos do Hezbollah no sul do Líbano, após o grupo ter disparado morteiros e mísseis no norte israelense.

https://x.com/idfonline/status/1719134000868958544?s=20

