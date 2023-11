Israel aprova acordo com o Hamas de cessar-fogo e libertação de reféns

Giro VEJA - 21 de novembro

Decisão de descer ou não do palanque não é nossa, diz ministro de Lula sobre Milei

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou em entrevista ao programa 'Ponto de Vista', de VEJA, que as tentativas de aproximação entre Lula e o presidente eleito da Argentina deveriam partir de Javier Milei. Pimenta disse que o presidente foi ofendido pessoalmente de forma gratuita e sem explicação. A entrevista do ministro e uma possível trégua na guerra entre Israel e Hamas são os destaques do Giro VEJA.