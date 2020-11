Irã: Principal cientista do programa nuclear do país é assassinado a tiros

Um proeminente cientista associado ao programa de armamento nuclear do Irã, Mohsen Fakhrizadeh, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira, 27, em uma emboscada nas proximidades de Teerã. O governo iraniano alega que Israel tem envolvimento no episódio.

Fakhrizadeh foi morto por quatro agressores em uma rua na vila de Absard, a 70 quilômetros de Teerã, informou o jornal The Guardian. Testemunhas ouviram uma explosão logo antes do fuzilamento, acrescentou o jornal britânico.

Depois de agências de notícia iranianas, como a estatal IRIB, circularem a história do assassinato do cientista, o governo iraniano confirmou o incidente oficialmente.

O Ministério da Defesa iraniano chamou Fakhrizadeh de mártir, e rotulou o ataque como uma atentado terrorista. Segundo a pasta, o cientista ainda foi levado ao hospital, mas não conseguiu ser reanimado.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, reafirmou em seu perfil oficial no Twitter a tese de que o assassinato foi um atentado terrorista, e ainda acusou Israel de participação nele.

“Terroristas assassinaram um eminente cientista iraniano hoje. Esta covardia — com sérias indicações do papel israelense — mostra uma guerra desesperada contra os perpetradores”, tuitou Zarif.

“O Irã apela à comunidade internacional — e especialmente à UE [União Europeia] — para acabar com seus vergonhosos padrões duplos e condenar este ato de terror de Estado”, conclui o chanceler iraniano.

