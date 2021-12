Irã diz que “leva a sério” conversas para novo acordo nuclear

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse neste sábado, 11, que o país árabe “leva a sério” as negociações para a formalização de um novo acordo nuclear com as principais potências mundiais. A declaração foi dada por Raisi em Viena, na Áustria, após um diplomata iraniano afirmar que parte das negociações ainda “estão sobre a mesa sem solução”.

“O fato de termos apresentado o texto da proposta do Irã às partes negociadoras mostra que levamos a sério as negociações, e se o outro lado também levar a sério a retirada das sanções (dos EUA), chegaremos a um bom acordo”, afirmou Raisi à imprensa local.

Em entrevista a uma TV estatal, Ali Bagheri Kani, o principal negociador do Irã para assuntos internacionais, havia sinalizado que as tratativa não estavam avançando bem entre os líderes mundiais. “Permaneceram vários pontos de diferença que exigem tomadas de decisão em alto nível e ainda estão sobre a mesa sem solução”, disse Kani.

As declarações ocorrem em meio a negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos para recriar um acordo nuclear de 2015. As conversas são realizadas na capital austríaca tendo como intermediário os diplomatas de França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China, já que Teerã se recusa a ter contato direto com Washington.

Em 2018, ainda sob a gestão do ex-presidente Donald Trump, os EUA abandonaram o acordo nuclear – o que havia sido acordado entre os dois países e estava em vigor até então era um alívio nas sanções dos EUA, União Europeia e ONU em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Um ano após Trump quebrar o acordo, o Irã também voltou a violar os limites nucleares. A acusação dos americanos era a de que o Irã produzia armas.

Alemanha pressiona por definição rápida

Diante da demora nas negociações, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alertou neste sábado, 11, que o tempo estava se esgotando para encontrar uma maneira de reviver o acordo com o Irã. Segundo a diplomata, o país árabe “tem mostrado nos últimos dias que não temos qualquer progresso”.

Mais cedo, autoridades americanas disseram que o secretário de Estado, Antony Blinken, manteve uma reunião “produtiva” com seus homólogos da Grã-Bretanha, Alemanha e França, discutindo o caminho a seguir para as negociações com o Irã.