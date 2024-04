Irã ameaça exterminar Israel em caso de ataque em grande escala

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou nesta terça-feira, 23, que um novo ataque de Israel contra o território iraniano poderia resultar no fim do “regime sionista”, segundo agência de notícias estatal do país IRNA.

A declaração de Raisi aconteceu durante uma viagem de três dias do presidente ao Paquistão, onde ele prometeu impulsionar o comércio com o país vizinho para US$10 bilhões por ano depois do aumento dos conflitos no Oriente Médio.

“A República Islâmica do Irã continuará honradamente a apoiar a resistência palestina”, disse Raisi durante seu discurso em Lahore.

Irã x Israel

O Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense no dia 13 de abril, em resposta a um ataque de Israel à embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, que matou três comandantes da Guarda Revolucionária iraniana em 1º de abril. Quando Israel ameaçou responder uma terceira vez, o governo disse que revidaria “ferozmente” contra Teerã.

Poucos dias depois, na sexta-feira 19, explosões foram ouvidas sobre a cidade de Isfahan, uma das maiores cidades iranianas e abrigo de diversas usinas nucleares, em um ataque atribuído à Israel.

Depois disso, porém, Teerã comunicou que não tem planos de retaliação para o ocorrido. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, disse que a ofensiva israelense não poderia ser descrita como um “ataque”, devido à ausência de danos graves e à escala.