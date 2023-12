Invasores assustam deputados da Índia em aniversário de atentado

O parlamento da Índia sofreu uma invasão nesta quarta-feira, 13, aniversário de 22 anos de um atentado terrorista contra a casa legislativa do país, provocando cenas caóticas que amedrontaram os deputados.

De acordo com a mídia local, dois homens penetraram a câmara aos gritos e espalhando fumaça colorida. Os legisladores disseram que os invasores pularam no poço do parlamento vindos da galeria de visitantes. A polícia indiana afirmou que a motivação do incidente não ficou clara.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram deputados e agentes de segurança tentando capturar um dos intrusos, que pode ser visto saltando de mesa em mesa. Depois, os dois homens foram subjugados pela segurança do local, e levados embora.

Investigação

O incidente ocorreu enquanto a câmara baixa do parlamento indiano, Lok Sabha, estava em sessão. Atividades de ambas as casas legislativas foram suspensas por um curto período.

“Estamos investigando o assunto e pedimos à polícia de Délhi que se junte à investigação”, disse o porta-voz do Lok Sabha, Om Birla, acrescentando que, de acordo com uma análise preliminar, a fumaça espalhada pelos intrusos parecia ser “inofensiva”.

Duas outras pessoas – um homem e uma mulher – também foram presas por um protesto em frente ao parlamento, no qual dispararam bombas de gás colorido.

Atentado

A violação de segurança ocorreu no 22º aniversário de um ataque mortal por parte de militantes contra o parlamento da Índia. Na ocasião, 14 pessoas, incluindo cinco dos agressores, foram mortas. Não se sabe se o incidente atual tem conexão com o anterior.

No início do dia, o presidente indiano, Draupadi Murmu, e o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, se juntaram a outros líderes nacionais para prestar homenagem às vítimas do atentado de 2001.

