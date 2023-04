Invasão em resort no México deixa 7 mortos

Homens fortemente armados invadiram um resort na cidade de Cortazar, a três horas de carro da Cidade do México, deixando sete pessoas mortas neste sábado (15). Até o momento, agentes do Departamento de Segurança local ainda não identificaram os autores do ataque, nem a motivação do crime. Antes de deixarem o complexo de lazer, batizado de La Palma, os criminosos provocaram vários danos à loja do resort e levaram câmeras de segurança e monitores de todo o estabelecimento.

Durante a invasão ao resort, foram mortos uma criança de sete anos, três homens e três mulheres. As autoridades policiais informaram ainda que outra pessoa ficou gravemente ferida durante a ação e foi encaminhada para um hospital. O local segue fechado e agentes continuam a fazer investigações no local. Um vídeo feito logo após o ataque mostrou adultos e crianças estarrecidos passando pelos corpos das vítimas perto de uma piscina.

O resort no sul do estado de Guanajuato, apontado como o trecho mais violento do México há anos. A região é assolada pela violência dos cartéis de drogas de forma recorrente. O narcotráfico é responsável por mais de 25 000 mortes por ano naquele país.