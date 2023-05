Inundações na Itália deixam 8 mortos e milhares de desabrigados

Oito pessoas morreram e milhares foram retiradas de suas casas depois que fortes tempestades causaram estragos na região de Emilia-Romagna, no norte da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra. Algumas pessoas tiveram que buscar refúgio nos telhados de suas casas depois que 21 rios transbordaram na região.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, entre as vítimas estavam um idoso e um casal dono de uma empresa do setor agrícola. O corpo de uma alemã também foi encontrado em uma praia em Cesenatico, uma cidade na costa do Adriático, mas não está claro se ela foi morta nas tempestades. Outras pessoas ainda são dadas como desaparecidas.

Nos últimos dias, choveu forte em toda a Itália, mas a área mais afetada foi a Emilia-Romagna e partes da região central de Marche, onde 12 pessoas morreram em enchentes em setembro do ano passado. A agência de proteção civil da Itália informou nesta quarta-feira, 17, que o pior ainda está por vir.

“A chuva não acabou, vai continuar por várias horas”, disse Titti Postiglione, chefe da agência, ao SkyTG24 News. “Estamos enfrentando uma situação muito, muito complicada.”

+ Maior ciclone em Mianmar em dez anos destrói mais de mil casas

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, podiam ser ouvidas as vozes de pessoas presas em algumas casas em Faenza, cidade da província de Ravenna, gritando por socorro. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Emilia-Romagna agendado para este fim de semana foi cancelado.

This is Faenza — 33 km southeast of the Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Absolutely the right call by F1 to not bring the circus to town and bog down the rescue and relief efforts.#ImolaGP 🇮🇹 🫶 🙏 pic.twitter.com/0KQmWMWzsz — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) May 17, 2023

Continua após a publicidade

“Tivemos uma noite que nunca esqueceremos. Nunca vimos tamanha enchente em nossa cidade, é algo inimaginável”, disse Massimo Isola, prefeito de Faenza.

O prefeito de Cesena, Enzo Lattuca, onde os cidadãos nadaram nas enchentes para resgatar outras pessoas, disse: “A situação é desastrosa, é uma catástrofe e a chuva ainda não acabou”. Segundo ele, na manhã desta quarta-feira o rio Savio estava começando a encher novamente.

+ Espanha registra mês de abril mais quente e seco da história

Uma ponte que ligava Motta-Budrio a San Martino, na região de Bolonha, desabou durante a noite. “Não se aproxime”, alertou o corpo de bombeiros da Itália. “Há um gasoduto próximo que também parece ter sido afetado.”

Em Ravenna, cinco mil pessoas foram retiradas de suas casas “É provavelmente a pior noite da história da Romagna”, disse Michele de Pascale, prefeito de Ravenna, à rádio Rai. “Ravenna está irreconhecível pelos danos que sofreu”.

Já Dario Nardella, o prefeito de Florença, disse que as aldeias nas montanhas do lado da Romanha do vale de Mugello foram isoladas devido a deslizamentos de terra.

Nas redes sociais, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou “total apoio à população afetada”, acrescentando que o governo está a acompanhar de perto a situação. Em outra postagem, Meloni também agradeceu para as pessoas que estavam ajudando no resgate das vítimas.

Profondamente grati agli uomini e alle donne impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso per aiutare le popolazioni colpite dal forte maltempo, rischiando la propria vita per salvare quella altrui. Grazie per il vostro straordinario lavoro. pic.twitter.com/8rzyDIlSz9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 17, 2023