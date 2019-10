Indígenas libertam policiais e jornalistas feitos reféns em Quito

O movimento indígena do Equador libertou, na noite desta quinta-feira 10, dez agentes da Polícia Nacional que eram mantidos reféns na Casa da Cultura Equatoriana (CCE) desde a manhã. A Defensoria do Povo do Equador informou nesta quinta-feira que cinco pessoas morreram, 554 ficaram feridas e 929 foram presas durante os protestos contra o governo do país que começaram há uma semana.

A libertação dos agentes foi confirmada pela ministra de Governo do Equador, María Paula Romo, em entrevista coletiva. Além disso, ela afirmou que os manifestantes indígenas permitiram a saída dos jornalistas que também estavam retidos no prédio.

Os indígenas entregaram os agentes após o funeral de Inocencio Tucumbi, uma das lideranças do movimento que foi morto ontem durante os protestos contra o governo. Quatro policiais carregaram o caixão de Tucumbi até o hall da CCE, onde foi realizada uma missa.

Depois da cerimônia, os dez agentes foram levados pela “guarda indígena” até o Parque Alameda, no centro histórico de Quito, em uma manifestação acompanhada por centenas de pessoas. No local, os policiais foram libertados na presença de representantes da ONU e da Defensoria do Povo do Equador.

“Agradecemos a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) pela entrega pacífica dos policiais. Consideramos isso como um gesto de boa vontade que contribuiu para criar condições de maior confiança para prevenir a violência e buscar uma saída negociada para esta situação”, afirmou da delegação da ONU no Equador em mensagem divulgada nas redes sociais.

Oito dos agentes da Polícia Nacional tinham sido sequestrados no começo da manhã e outros dois durante um prolongado comício que os indígenas realizaram ao longo do dia na CCE.

A simbólica marcha e a entrega dos agentes foi liderada pelo presidente da Conaie, Jaime Vargas, e por Leonidas Iza, dirigente do Movimento Camponês de Cotopaxi, do qual Inocencio Tucumbi fazia parte.

Indignados com a morte de um de seus representantes, os indígenas capturaram os agentes para fazê-los de “escudos” contra qualquer ação de repressão da Polícia Nacional no protesto organizado dentro da CCE.

Durante o comício, os agentes foram colocados no palco instalado no local e obrigados a usar os rádios que carregavam para negociar com os policiais que estavam do lado de fora do prédio.

Eles também retiveram cerca de 30 jornalistas de veículos da imprensa local e internacional. Alguns foram levados ao mesmo palco para admitir que estavam dentro do prédio por vontade própria.

Em comunicado, a Conaie reconheceu que controlou o acesso à CCE, mas disse que tinha como objetivo impedir a entrada de indivíduos que pudessem ser violentos.

Desde que chegaram em Quito para protestar contra as medidas econômicas anunciadas pelo governo de Lenín Moreno, os indígenas tentaram se distanciar da violência protagonizada por outros grupos na capital do país.

No entanto, na saída do comício na CCE, um jornalista da emissora Teleamazonas ficou gravemente ferido após levar uma pedrada na cabeça. Diferentes vídeos divulgados nas redes sociais mostram o profissional caminhando, seguido por várias pessoas, quando o agressor lança a pedra com grande violência, de uma distância muito curta.

