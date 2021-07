Incêndios devoram área equivalente a 400 mil campos de futebol nos EUA

Os Estados Unidos registram nesta segunda-feira (19) 80 grandes focos de queimada em 13 estados. Segundo autoridades florestais, há uma área equivalente a 400.000 campos de futebol ardendo em chamas no momento, um recorde. Quase 20.000 bombeiros florestais estão lutando para contar as chamas.

No Oregon, o estado mais castigado até o momento, só um dos focos tem área equivalente à cidade de Nova York. As autoridades locais afirmam que a voracidade das labaredas é tamanha que só podem ser contidas quando as condições meteorológicas melhorarem. Nesse caso, é preciso que a velocidade dos ventos diminua ou aconteça uma precipitação de chuva volumosa.

No Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, houve o atraso de 300 voos nesta segunda devido espessa nuvem de fumaça que cobre a região. ​​Os atrasos foram causados ​​”porque os aviões tiveram que ser espaçados devido à falta de visibilidade”, disse um porta-voz do Aeroporto de Denver.

Para piorar, meteorologistas preveem condições favoráveis ao espalhamento do fogo nos próximos dias, com ventos secos e temperaturas elevadas. O Serviço Meteorológico Nacional também alertou sobre possíveis tempestades de raios entre a Califórnia e Montana. Ao cair sobre a mata ressacada, os raios podem iniciar novos focos de queimada.