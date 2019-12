Incêndio na cidade chilena de Valparaíso destrói dezenas de casas

Um incêndio florestal atingiu nesta terça-feira 24 uma região habitada da cidade de Valparaíso, no litoral do Chile, destruindo pelo menos 120 casas. O Escritório Nacional de Emergências (Onemi) informou que o incêndio segue ativo e ganhou força quando dois focos diferentes se encontram, avançando até o povoado de La Isla.

Ao menos 40 hectares foram afetados pelas chamas, que começaram em uma zona de florestas e ameaçavam linhas de eletricidade da cidade. As autoridades foram obrigadas a decretar alerta vermelho na cidade, segundo a Onemi.

Moradores do local que celebravam o Natal tiveram que abandonar suas casas, perdendo todos os seus pertences e até seus animais, disse uma testemunha. “Todo o Corpo de Bombeiros de Valparaíso, com auxílio de unidades vizinhas, está em #SanRoque devido ao incêndio que consome cerca de 50 casas”, disseram os bombeiros, explicando que também realizavam a retirada de pessoas de outros locais.

Estão no local 20 unidades do Corpo de Bombeiros, 10 brigadas anti-incêndio, 3 brigadas do Exército, quatro aviões e oito helicópteros da Corporação Nacional Florestal (Conaf).

Publicidade

O ministro da Agricultura, Antonio Walker, afirmou à emissora CNN Chile que 120 casas já foram destruídas pelo fogo e que outros imóveis podem ser “sacrificados” para ajudar a impedir que as chamas se espalhem.

Na noite de terça, 90.000 casas estavam sem energia elétrica. Boa parte do serviço já foi retomado na manhã desta quarta-feira, 25, quando apenas 2.873 imóveis estão sem luz.

O prefeito de Valparaíso, Jorge Martínez, disse que as autoridades locais estão investigando as causas do incêndio. Há suspeita de que ele tenha sido provocado de forma criminosa.

(Com Reuters e EFE)