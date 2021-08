Incêndio na Califórnia faz cidades dos EUA terem ar mais poluído do mundo

Imagens captadas pela Nasa na última segunda-feira (10) mostram os impactos devastadores dos incêndios na Califórnia. Boa parte da Costa Oeste do país está encoberta por uma fumaça espessa, a ponto de bloquear a luz do sol.

A fumaceira encobriu também várias metrópoles americanas, como Denver, no Colorado, e Salt Lake City, em Utah, colocando a qualidade do ar nessas localidades entre as piores do mundo.

Ao longo de todo o fim de semana, a qualidade do ar ficou tão ruim em Utah que várias escolas decidiram suspender as práticas esportivas e atividades ao ar livre. Os acampamentos de verão no estado de Washington também estão suspensos por tempo indeterminado.

Na Califórnia, os bombeiros continuaram lutando para controlar o enorme incêndio Dixie, que se tornou o maior incêndio florestal isolado na história do estado. As chamas tem ganhado força nas serras da Califórnia, que estão mais ressequidas esse ano graças à seca prolongada.

Os cientistas têm se mostrado preocupados com o impacto da fumaça sobre a saúde humana. Pesquisas recentes mostram que a fuligem pode ser mais tóxica do que se pensava, já que ela reage com a luz do sol e com outras moléculas encontradas na atmosfera. À medida que viajam, afirmam os pesquisadores a fumaça pode formar compostos muito prejudiciais ao corpo.