Incêndio na Califórnia avança rapidamente em região do Parque de Yosemite

Um incêndio que começou na noite de sexta-feira (22) na Califórnia, no condado de Mariposa, nos arredores do Parque Nacional de Yosemite, continua crescendo e se alastrando rapidamente neste sábado (23). De acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), as chamas já atingem uma área de mais de 26 quilômetros quadrados.

Em um pronunciamento, o Cal Fire afirmou que o comportamento “explosivo” do incêndio Oak, como está sendo chamado, está prejudicando o trabalho dos bombeiros. O tempo quente e a vegetação seca, resultado da pior seca na região em anos, faz com que as chamas se espalhem com enorme velocidade, jogando brasas a até 3 quilômetros além do foco do incêndio. Vídeos mostram a formação de pirocúmulos, nuvens densas de fogo.

O incêndio já destruiu 10 estruturas comerciais e residenciais e danificou outras cinco. Cerca de 1700 moradores da região foram obrigados a evacuar suas casas. De acordo com a Pacific Gas & Electric, empresa responsável pelo fornecimento de energia, mais de 2600 casas e comércios ficaram sem luz, sem previsão de retorno. Estradas foram fechadas, incluindo um dos principais acessos ao parque Yosemite.

Mais de 400 bombeiros trabalham para conter o fogo, cuja causa ainda não foi identificada. Ninguém se feriu. A região é rural, esparsamente povoada.

Além do Oak, o Cal Fire está enfrentando outro incêndio, Washburn, que começou no Parque Nacional Yosemite no dia 7 de julho e avançou pela Floresta Nacional de Sierra. Na noite de sexta, os profissionais já haviam contido 79% das chamas, depois que elas consumiram quase 14 quilômetros quadrados de mata.

The #OakFire is currently burning near @YosemiteNPS. Fire started around 2pm Friday and is exploding in size, according to Cal Fire. Stay with @abc7newsbayarea for the latest updates pic.twitter.com/Bt4LdQLfJt Continua após a publicidade — Tim Johns (@tim_johns_) July 23, 2022

Rapid pyrocumulus cloud development has taken place on the #OakFire near Mariposa in the last 15 minutes as the fire continues to spread at a critical rate. The Yosemite area and surrounding Sierra foothills have just been killed by wildfire over the last decade. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/YrOzPHPJvB — US StormWatch (@US_Stormwatch) July 22, 2022