Incêndio em posto de gasolina na Rússia deixa ao menos 30 mortos

O Ministério de Emergências da Rússia informou nesta terça-feira, 15, que um incêndio em um posto de gasolina na região do Daguestão, no sul do país, matou pelo menos 30 pessoas, incluindo três crianças. Mais de 100 outras ficaram feridas.

“Durante a operação de resgate em Makhachkala, os corpos de mais três vítimas foram encontrados. De acordo com as informações atualizadas, como resultado do incêndio no posto de gasolina 105 ficaram feridos, e deles, 30 morreram”, disse o ministério em comunicado no aplicativo de mensagens Telegram.

At least 27 people have been killed in an explosion and fire at a petrol station in Dagestan in southern Russia. The blast occurred in the regional capital Makhachkala, which sits on the coast of the Caspian Sea.

Dozens of other people were injured in the incident. pic.twitter.com/DNZJqQ8guK

