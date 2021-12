Incêndio em clínica psiquiátrica deixa ao menos 27 mortos no Japão

Um incêndio em uma clínica psiquiátrica na cidade de Osaka, ao leste do Japão, deixou ao menos 27 mortos nesta sexta-feira, 17. O fogo se espalhou pelo quarto andar do prédio comercial de oito pavimentos, onde fica a clínica, e a polícia não descarta a possibilidade de ter sido um ato criminoso.

De acordo com testemunhas, um homem entre 50 e 60 anos foi visto carregando um saco de papel do qual pingava um líquido não identificado. Ainda não se sabe se ele fugiu do local ou está entre as vítimas.

Uma das testemunhas disse ter visto o suspeito colocando o saco de papel no chão e chutando-o em direção a um fogão, espalhando o líquido pelo local.

Video: 27 feared dead after Osaka building fire, arson suspectedhttps://t.co/ATCJl9jG8O pic.twitter.com/wgntvU14gN — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) December 17, 2021

Ao todo, cerca de 30 pessoas estavam no andar do prédio quando os bombeiros chegaram e três delas foram resgatadas com vida. No Japão, as autoridades não costumam decretar mortes até que haja confirmação de um hospital, depois da realização de exames.

Um dos médicos que recebeu as vítimas afirmou que a maioria delas morreu por inalação de monóxido de carbono, uma vez que não tinham lesões corporais graves detectadas. A polícia, no entanto, disse que a causa da morte só poderá ser esclarecida após a autópsia dos corpos.

Um dos pacientes contou à imprensa local que a clínica costumava estar sempre lotada, principalmente nos dias de sexta-feira, com uma média de 15 a 20 pessoas esperando por atendimento. Uma das linhas de investigação aponta que a fumaça pode ter tomado o local em pouco tempo, o que impossibilitou as pessoas de conseguirem escapar.

O fogo levou cerca de seis horas para ser completamente extinto e pessoas que estavam em outros andares do prédio comercial foram retiradas em segurança, de acordo com os bombeiros.

Em 2019, um incêndio criminoso em um estúdio de animação em Kyoto terminou com 36 mortos e outros 30 feridos, chocando toda a população japonesa. Em 2001, outro incêndio intencional em Tóquio deixou 44 vítimas fatais, o pior caso conhecido nos tempos modernos.