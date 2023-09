Incêndio em casamento no Iraque deixa mais de 100 mortos

Um salão de eventos em Qaraqoush, no norte do Iraque, pegou fogo enquanto sediava um casamento lotado na noite de terça-feira 26, deixando mais de 100 mortos e pelo menos outros 150 feridos. Autoridades locais anunciaram que abririam uma investigação sobre o incêndio.

Na manhã desta quarta-feira, 27, bombeiros vasculharam o esqueleto carbonizado do edifício em Qaraqoush, em busca de possíveis sobreviventes e mais mortos. Os parentes das vítimas se reuniram em frente a um necrotério na cidade vizinha de Mosul para identificar os corpos.

De acordo com os convidados do casamento que escaparam das chamas, havia centenas de pessoas na cerimônia, que ocorreu após um serviço religioso anterior.

O ministro do Interior, Abdul Amir al-Shammari, disse à mídia local que o incêndio começou cerca de uma hora após o início do evento, devido ao uso de sinalizadores no interior do salão de eventos. As chamas começaram com uma decoração do teto, que pegou fogo enquanto os noivos dançavam.

Video shows the moment a fire broke out at a wedding party in Iraq killing over 100 people. The blaze was likely caused by fireworks.#iraqWeddingFire #iraqfire #iraqwedding pic.twitter.com/iM5Vmd5NbD — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) September 27, 2023

A agência de notícias Reuters reportou que, segundo o vice-governador da província de Nínive, Hassan al-Allaq, 113 pessoas foram confirmadas mortas. A mídia estatal iraquiana estima o número de mortos em pelo menos 100, com 150 pessoas feridas.

A maioria dos residentes de Qaraqoush, de maioria cristã, fugiu da cidade quando a ocupação do Estado Islâmico começou, em 2014. No entanto, muitos regressaram depois do grupo ter sido expulso em 2017.

O Ministério do Interior disse ter emitido quatro mandados de prisão contra os proprietários do salão de festas, segundo a mídia estatal iraquiana, e o presidente Abdul Latif Rashid pediu a abertura de uma investigação. Informações preliminares indicam que o edifício era feito de materiais de construção altamente inflamáveis, contribuindo para o seu rápido colapso.

