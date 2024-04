Incêndio devasta histórica Bolsa de Valores em Copenhague

Um grande incêndio atingiu, nesta terça-feira, 16, a antiga Bolsa de Valores de Copenhague, um dos prédios mais conhecidos da capital da Dinamarca. Sua torre foi engolida pelas chamas e desabou sobre o telhado, numa cena que lembra o incêndio de 2019 na catedral de Notre-Dame de Paris.

O edifício de estilo renascentista holandês já não abriga a Bolsa de Valores dinamarquesa, mas serve como sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa. O Ministério das Finanças, que fica próximo ao local, foi esvaziado como resultado do incêndio, disse a polícia, que também pediu para que a população evitasse dirigir no centro da cidade.

Cerca de 120 bombeiros foram destacados para conter o incêndio, um trabalho que poderia durar até 24 horas. Segundo a polícia, não há informações sobre feridos.

“Fotos horríveis da Bolsa. Tão triste. Um edifício icônico que significa muito para todos nós… Nosso próprio momento Notre-Dame”, escreveu o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, no X, antigo Twitter.

"Fotos horríveis da Bolsa. Tão triste. Um edifício icônico que significa muito para todos nós… Nosso próprio momento Notre-Dame", escreveu o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, no X, antigo Twitter.

Corrida contra o fogo

Logo que o fogo começou, os serviços de emergência, funcionários da Câmara de Comércio Dinamarquesa, incluindo o CEO Brian Mikkelsen, e até pessoas que passavam na rua começaram a transportar grandes pinturas para fora do edifício, numa corrida para salvar artefatos históricos das chamas.

O Museu Nacional da Dinamarca informou pelo X, antigo Twitter, que enviou 25 funcionários ao local para ajudar na operação. Além disso, cerca de 90 recrutas da Royal Life Guards, uma unidade do exército, auxiliaram a isolar e proteger objetos de valor, disseram os militares.

O edifício histórico, cuja torre tinha o formato de caudas de quatro dragões entrelaçadas, estava em reforma. Os andaimes ao redor do prédio dificultaram o acesso dos serviços de emergência às chamas, enquanto o telhado de cobre preservava o calor, disse o Corpo de Bombeiros de Copenhague. Partes do telhado desabaram e o fogo se espalhou por vários andares do prédio.

“400 anos de herança cultural dinamarquesa em chamas”, escreveu o ministro da Cultura, Jakob Engel-Schmidt, no X. “O edifício está repleto de arte que conta muito sobre a nossa história, sobre quem somos como povo”, disse ele aos repórteres.

"400 anos de herança cultural dinamarquesa em chamas", escreveu o ministro da Cultura, Jakob Engel-Schmidt, no X. "O edifício está repleto de arte que conta muito sobre a nossa história, sobre quem somos como povo", disse ele aos repórteres.