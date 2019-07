Imprensa mundial destaca ‘roubo de filme’ no Aeroporto de Guarulhos

O roubo de 718,9 kg de ouro por criminosos disfarçados no Aeroporto Internacional de São Paulo foi notícia em diversos veículos da imprensa internacional. O jornal espanhol El País comparou o crime aos “roubos mais espetaculares de filmes”.

“A operação não tem porque invejar os roubos mais espetaculares dos filmes”, destaca a reportagem. “Os ladrões só precisaram de dois minutos e meio, segundo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, para escapar com a pilhagem”.

Ao todo, oito homens, distribuídos em dois veículos, entraram no armazém do aeroporto, e abordaram os agentes do terminal nesta quinta-feira 25. A carga, que foi roubada de um carro-forte da empresa Brink’s, seguiria para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos.

Os 718,9 kg de ouro roubados foram avaliados em 29,2 milhões de dólares (110,2 milhões de reais).

“O roubo foi cometido no período da tarde, quando os suspeitos, munidos de fuzis e roupas e crachás da Polícia Federal, chegaram em dois veículos a um terminal de carga do Aeroporto de Guarulhos”, descreveu o argentino Clarín.

O jornal também destacou que o aeroporto internacional de São Paulo é o maior terminal aéreo do país e um dos mais importantes da América Latina.

“No roubo bem organizado em plena luz do dia, nenhum tiro foi disparado, ninguém ficou ferido”, escreveu o site da revista alemã Der Spiegel.

Os criminosos mantiveram o encarregado de despacho e a família dele refém na noite anterior, e assim, tiveram acesso a informações privilegiadas. Todos foram liberados sem ferimentos após o roubo.

O site da emissora britânica BBC publicou um vídeo que mostra as viaturas clonadas utilizadas pelos criminosos, abandonadas no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo. Os ladrões entraram em uma caminhonete S-10 e utilizaram uma ambulância para transportar a carga roubada.

Já a emissora americana CNN comparou o roubo com um assalto realizado no Aeroporto Internacional de Tirana, na Albânia. O caso aconteceu em abril e os ladrões levaram enorme quantidade de dinheiro que seria enviado a Viena.

Os criminosos retiraram a carga de dentro de um avião da Austrian Airlines. Um dos ladrões foi morto durante uma perseguição policial, enquanto outros quatro foram presos.