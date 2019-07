Homens disfarçados de policiais roubam ouro do Aeroporto de Guarulhos

Um grupo de homens armados, disfarçados de policiais federais, roubou 750kg de metais preciosos, incluindo ouro, do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, nesta quinta-feira, 25. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.

Ao todo, oito homens, distribuídos em dois veículos, entraram no armazém, e abordaram os agentes do terminal. A carga, que foi roubada de um carro-forte da empresa Brink’s, seguiria para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. Não houve tiroteio ou feridos.

Em nota, a GRU Airport afirma que a ocorrência “não prejudica a operação de embarque e desembarque” do aeroporto e que a ação “está sendo investigada por todas as autoridades de polícia em atuação no aeroporto”. A Brinks diz que está colaborando com as autoridades competentes para a apuração do ocorrido. Depois do assalto, o grupo deixou os dois automóveis no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo.

Leia abaixo a íntegra da nota da GRU Airport:

A GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, esclarece que foi registrado um assalto, por volta das 14h30, no armazém de exportação do Terminal de Cargas.

Oito homens armados, a bordo de dois veículos simulando viaturas da Polícia Federal, entraram no armazém, abordando os agentes do Terminal de Cargas e levaram 750 kg de metais preciosos, incluindo ouro, que seguiriam para Zurich e Nova York. Não houve tiroteio ou feridos.

A situação não prejudica a operação de embarque e desembarque do Aeroporto. A ação está sendo investigada por todas as autoridades de polícia em atuação no aeroporto. Mais informações serão divulgadas conforme as conclusões.