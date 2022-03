Imagens aéreas revelam devastação total de Mariupol, na Ucrânia

Imagens feitas por drones e divulgadas por tropas da Ucrânia nesta terça-feira (15) trazem a dimensão da devastação imposta pelo cerco russo à cidade de Mariupol, no sudeste do país.

Fotografias feitas por satélite também revelaram a extensão dos danos causados ​​na cidade, incluindo o Hospital Regional de Terapia Intensiva de Mariupol e vários complexos de apartamentos.

Fotografias de satélite do bairro de Primorskyi, a cerca de 1,6 km ao sul do hospital, mostram casas em chamas após sofrerem ataques russo.

Segundo o governo ucraniano, ao menos 2.500 pessoas morreram vitimadas pelos bombardeios em Mariupol.

O conselho municipal de Mariupol afirmou que 2.000 carros particulares conseguiram deixar a cidade nesta terça através do corredor humanitário. E que mais 2.000 veículos estão estacionados na rota principal da cidade.

As partidas ocorreram apesar do contínuo fracasso em estabelecer formalmente corredores seguros para evacuar civis de Mariupol, que está sitiada desde 1º de março.

Cerca de 350.000 pessoas ainda estão presas na metrópole. Ainda no final do inverno, as temperaturas permanecem abaixo de zero e não há eletricidade, água e aquecimento.

O vídeo foi postado no Telegram pelo Batalhão Azov, uma milícia ultranacionalista que desde 2014 foi integrada às Forças Armadas ucranianas.

Várias tentativas oficiais de estabelecer corredores seguros e evacuar civis de Mariupol falharam nos últimos dias.

Alguns moradores tiveram de recorrer ao derretimento da neve e ao desmantelamento de sistemas de aquecimento para obter água potável, afirmou Petro Andriushchenko, assessor do prefeito da cidade, à televisão ucraniana.