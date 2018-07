Ilustrações celebram resgate de meninos presos em caverna na Tailândia

O drama dos doze meninos e seu técnico presos em uma caverna na Tailândia teve um final feliz na terça-feira 10, com todos resgatados e se recuperando no hospital. Para celebrar a boa notícia, diversas pessoas compartilharam na internet ilustrações que homenageiam a enorme equipe internacional de resgate e relembram como foram os quinze dias de agonia daqueles garotos.

Hoje foram reveladas as primeiras imagens dos meninos se recuperando em um hospital do país. Eles acenaram para a câmera e sorriram. Segundo os médicos, nenhum deles apresenta doenças infecciosas, que era o maior temor. Somente dois deles estão com leve pneumonia.

A operação de resgate do time de futebol Javali Selvagem durou três dias e precisou ser interrompida diversas vezes por causa das fortes chuvas. Uma enorme equipe internacional foi montada com profissionais e equipamentos oriundos do Reino Unido, Israel, China, Mianmar, Laos, Austrália, Estados Unidos e Japão. O empresário sul-africano Elon Musk, presidente da Tesla Motors e da SpaceX, enviou equipamentos para auxiliar na drenagem da água que inundava a caverna.

A maioria das ilustrações sobre o caso dos meninos teve milhares de compartilhamentos nas redes sociais. A autoria de muitas deles não está clara. As exceções são as imagens que apresentam assinaturas, muitas delas de artistas tailandeses.