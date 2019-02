Identificados outros dois soldados que urinaram em corpos

Todos os quatro fuzileiros navais americanos que aparecem em um vídeo urinando em corpos de militantes do Talibã já foram identificados pela Marinha dos Estados Unidos. Na quinta-feira, dois deles já haviam sido identificados e, nesta sexta, os demais também foram, mas o porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais, o tenente-coronel Joseph Plenzler, adiantou que não poderia divulgar o nome da unidade a que pertencem os soldados, pois o incidente ainda estava sendo investigado.

De acordo com rede britânica BBC, porém, há uma grande suspeita de que a unidade envolvida seja a sediada em Camp Lejeune, no estado americano da Carolina do Norte, de onde os fuzileiros navais teriam vindo. Feita depois de uma operação dos EUA no Afeganistão, o vídeo mostra quatro homens vestidos com uniformes americanos se divertindo enquanto urinam sobre três corpos ensanguentados, sabendo que estavam sendo filmados.

Na quinta-feira, autoridades americanas condenaram fortemente o vídeo, aumentando a tensão entre EUA e o Talibã após o movimento fundamentalista islâmico ter anunciado que vai continuar com a Jihad (guerra santa) no Afeganistão, apesar das perspectivas de negociações de paz com Washington.

Confira, abaixo, o vídeo que mostra soldados urinando nos corpos: