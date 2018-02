Identificadas as vítimas de helicóptero caído no Grand Canyon

Três britânicos –dois deles irmãos– foram identificados hoje como as vítimas fatais da queda de um helicóptero EC-130 no Grand Canyon, no estado americano do Arizona. O helicóptero caiu em uma área conhecida como Quartermaster Canyon por volta das 17h20 locais (22h20 em Brasília) do último sábado. Outros três turistas britânicos mais o piloto da aeronave ficaram gravemente feridos e foram evacuados para o University Medical Center em Las Vegas. O resgate só ocorreu após às 2hoo de domingo (7h00 em Brasília) devido ao mau tempo e ao difícil acesso ao local do acidente.

Os irmãos britânicos Jason Hill (32) e Stuart Hill (30) estavam em Las Vegas para celebrar o aniversário de Stuart junto a um grupo de outras quatro pessoas. O passeio de helicóptero –um tour bastante comum em Las Vegas– era realizado pela Papillon Airways, uma das maiores operadoras de voos turísticos do mundo, e que, segundo o site da companhia, transporta mais de 600.000 passageiros por ano.

Ambos irmãos morreram, assim como a namorada de Stuart Hill, identificada como a britânica Becky Dobson, de 27 anos, que trabalhava como secretária em uma clínica veterinária. Stuart era funcionário da Mercedes-Benz no Reino Unido e seu irmão, Jason, era advogado corporativo.

As causas da queda do helicóptero ainda são desconhecidos, mas o NTSB, o órgão responsável pelas investigações de acidentes e recomendações de segurança nos Estados Unidos, já iniciou as investigações sobre o acidente. Outro helicóptero da Papillon Airways se acidentou no Grand Canyon em 2001, deixando seis mortos, incluindo o piloto — apenas um passageiro sobreviveu àquela queda. Na época, a conclusão do NTSB foi que o acidente ocorreu por erro do piloto.