Homem suspeito de atirar cartuchos no Palácio de Buckingham é preso

Alguns dias antes da cerimônia de coroação do rei Charles III, a polícia britânica prendeu nesta terça-feira, 2, um homem do lado de fora do Palácio de Buckingham por supostamente atirar cartuchos de espingardas no terreno do palácio.

“O homem foi preso sob suspeita de posse de uma arma ofensiva”, afirmou a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado.

A prisão ocorreu no momento em que a polícia e os serviços de segurança se preparam para o evento simbólico da coroação, que será realizada neste sábado, 6, novamente depois de 70 anos.

Segundo o Palácio de Buckingham, nem o rei nem sua esposa Camilla estavam no palácio no momento do incidente. Além disso, por precaução, as autoridades realizaram uma explosão controlada. A área foi isolada com cordões depois que o homem foi encontrado com uma bolsa suspeita.

“Não houve relatos de tiros disparados ou ferimentos em policiais ou membros do público”, disse o superintendente-chefe Joseph McDonald.

Esta não é a primeira vez que um homem é preso nos perímetros do castelo. Em 2016, um homem desarmado foi preso no terreno do Palácio de Buckingham depois de escalar uma parede do perímetro. Já em 2021, outro homem foi preso no Castelo de Windsor no dia de Natal enquanto usava máscara e segurava uma balestra crossbow.

