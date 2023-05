A história por trás das vestimentas de Rei Charles para a coroação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há poucos dias da coroação do Rei Charles III, a Família Real Britânica divulgou fotos das vestimentas que serão usadas pelo monarca durante a cerimônia. No dia 6 de maio, o rei receberá a sua coroa usando peças de seus antecessores. Nesta segunda-feira, 1, no Instagram da família Real, foi explicado a história de cada uma das peças escolhidas.

“Sua majestade usará vestimentas que apareceram durante as coroações do Rei George IV, em 1821, do Rei George V, em 1911, do Rei George VI, em 1937, e da Rainha Elizabeth II, em 1953, incluindo o ‘Colobium Sindonis’, a ‘Supertúnica’, o manto imperial, o cinturão da espada e a luva da coroação”, dizia a publicação.

A peça mais antiga utilizada na coroação será o manto imperial que foi usado inicialmente pelo Rei George IV, em 1821. O manto é vestido por cima da “Supertúnica”, feita para a coroação do Rei George V, em 22 de junho em 1911 e posteriormente usada por Rei George VI, em 1937, e pela Rainha Elizabeth II, em junho de 1953. Ele é feito com um tecido à base de ouro, além de prata e ferro. Na peça, os bordados formam flores, coroas e águias.

O rei também usará acessórios como o cinturão da espada de coroação, feito com um tecido de ouro, e uma luva na mão direita, como diz a tradição britânica. O acessório foi feito para o Rei George VI, avô do atual monarca.