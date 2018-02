Homem é baleado após tentar invadir gabinete presidencial no Irã

Um homem foi baleado e preso no Irã depois de tentar invadir o gabinete do presidente Hassan Rohani, disse o vice-governador de Teerã nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias Fars.

“Estamos tentando identificar a pessoa e descobrir sua motivação”, disse Mohsen Hamedani, que não revelou a identidade do agressor de 35 anos.

O homem estava empunhando um facão, de acordo com a agência de notícias Tasnim, e vestindo uma mortalha branca, traje usado para sepultar cadáveres, simbolizando sua disposição em sacrificar sua vida.

O agressor foi baleado na perna quando tentava ultrapassar o portão de segurança do gabinete presidencial na rua Pasteur, no centro de Teerã. A área possui alta segurança, uma vez que outras importantes instituições do governo também estão localizadas nas proximidades.

Segundo a agência IRNA, o homem conseguiu ultrapassar o primeiro posto de segurança do complexo, porém logo depois foi capturado. Não está claro se o presidente Hassan Rouhani estava no local no momento da invasão.

O agressor foi levado para um hospital da região para tratar seus ferimentos. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.