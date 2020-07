Homem-bomba do Talibã mata três pessoas no Afeganistão

Um homem-bomba do Talibã detonou um veículo militar cheio de explosivos quando se aproximava da residência do governador e da sede da polícia, na província de Kandahar, no Afeganistão, nesta quarta-feira, 8. Pelo menos três pessoas morreram e 14 ficaram feridas, segundo autoridades.

“Por volta das 4 horas da manhã, um homem-bomba dirigindo um caminhão grande foi atacado por forças de segurança antes de atingir seu objetivo, mas detonou explosivos perto da sede da polícia e do complexo residencial do governador”, disse o porta-voz do governo local, Bahir Ahmad.

O Talibã assumiu a responsabilidade pelo ataque. Em comunicado, justificou o atentado afirmando que o quartel da polícia havia sido usado como centro militar para operações das forças de segurança contra os insurgentes islâmicos.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Os conflitos entre a milícia afegã e o governo estão aumentando, enquanto os Estados Unidos tentam colocar em prática um acordo de paz, assinado em janeiro desse ano, para retirar as tropas americanas em definitivo do país e colocar fim à guerra do Afeganistão que já dura quase duas décadas.

Continua após a publicidade

Na terça-feira, uma outra explosão de carro bomba na província oriental de Nangarhar feriu onze pessoas e matou quatro, entre elas um comandante da polícia local. Nesse caso, porém, nenhum grupo se responsabilizou pelo ataque.

(Com Reuters)