Hipopótamos de Pablo Escobar serão abatidos na Colômbia

A ministra do Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, informou nesta quinta-feira 2 que parte dos 166 hipopótamos descendentes do rebanho cultivado pelo traficante Pablo Escobar serão abatidos em razão do descontrole na reprodução. Entre o número total, 20 serão esterilizados, outros serão transferidos para o exterior e “alguns” serão sacrificados.

“Estamos trabalhando no protocolo para a exportação dos animais”, disse Muhamad, acrescentando que a eutanásia é o último recurso a ser acionado. “Não vamos exportar um único animal se não houver autorização da autoridade ambiental do outro país.”

O chefe do cartel de Medellín importou os animais para o seu zoológico particular na Hacienda Nápoles, localizada no município colombiano de Puerto Triunfo. Após a sua morte, em um tiroteio com a polícia em 1993, a fazenda foi entregue aos moradores pobres pelo governo, e os hipopótamos foram deixados em liberdade por serem difíceis de capturar.

Há anos, as autoridades locais procuram conter a explosão populacional no principal rio da Colômbia, o Magdalena. As medidas, que incluíram esterilização e transferências para zoológicos ao redor do mundo, não provocaram os efeitos desejados. As estimativas locais indicam que eles chegarão à casa dos milhares até 2035 caso nenhuma medida de controle seja promovida.

A falta de predadores naturais e a existência da região pantanosa de Antioquia, no noroeste do país, proporcionam as condições perfeitas para a reprodução incessante do animal nativo africano. O boom de hipopótamos fez com que eles fossem declarados uma espécie invasora no ano passado, uma vez que representariam uma ameaça aos seres humanos e aos animais naturais da região.

Em contrapartida, ativistas argumentam que a esterilização promove sofrimento para os hipopótamos e são perigosas para os veterinários – os animais são os maiores no âmbito terrestre, além de serem os mais agressivos, provocando a morte de cerca de 500 pessoas anualmente. As comunidades de pescadores do rio Magdalena foram atacadas e alguns dos mamíferos invadiram o pátio de uma escola, mas não foram registradas vítimas.

